11:38  17 серпня
Аварія за участю трьох авто на Закарпатті: один водій загинув, травмувалася жінка
09:46  17 серпня
У Києві військовий у СЗЧ заволодів чужим авто та виставив його на продаж
08:14  17 серпня
Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2026, 08:14

Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки

17 серпня 2026, 08:14
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Американська актриса Хейден Панеттьєрі, відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років

Про її смерть повідомив представник актриси, а її батько Скіп Панеттьєрі оприлюднив заяву для ABC News, передає RegioNews.

"З глибоким сумом ми ділимося новиною про трагічну смерть нашої коханої Хейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", – йдеться у заяві батька.

Родина попросила поважати їхнє приватне життя та дати час пережити втрату.

Причина та обставини смерті актриси наразі не розголошуються.

Панеттьєрі здобула широку популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої", а згодом зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". За останню роль вона двічі номінувалася на премію "Золотий глобус". Також актриса знімалася у франшизі "Крик".

Особисте життя Панеттьєрі було пов'язане з Україною. У 2013 році вона заручилася з українським боксером Володимиром Кличком. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кая Євдокія. Однак у 2018 році Панеттьєрі і Кличко розійшлися, а донька залишилася жити з батьком.

Нагадаємо, в червні після важкої хвороби помер український режисер та сценарист сербського походження Бата Недич. Йому було 64 роки. Перший свій фільм він створив на Кіностудії імені Олександра Довженка 1989 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США акторка Володимир Кличко Хейден Панеттьері колишня наречена
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Окупанти вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині: постраждала техніка
17 серпня 2026, 12:30
"Того світу більше нема": рішення мають бути спрямовані у майбутнє, а не в минуле
17 серпня 2026, 12:18
На Рівненщині мотоцикліст без прав потрапив у ДТП: 16-річна пасажирка була без шолома
17 серпня 2026, 11:52
Російські окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
17 серпня 2026, 11:47
РФ атакувала мікроавтобус і маршрутку в Херсоні: поранені двоє водіїв
17 серпня 2026, 11:46
Аварія за участю трьох авто на Закарпатті: один водій загинув, травмувалася жінка
17 серпня 2026, 11:38
У Чернігові через обстріл зникло світло: пошкоджений об'єкт енергетики
17 серпня 2026, 11:26
Три вибухівки й розвідка авто військових: СБУ затримала агентку РФ на Одещині
17 серпня 2026, 11:15
Через обстріли є знеструмлення у п'яти областях, найскладніша ситуація – на Херсонщині
17 серпня 2026, 10:57
Майже ₴1 млрд збитків: під Ужгородом у незаконному видобутку копалин підозрюють депутата
17 серпня 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »