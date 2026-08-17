Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки
Американська актриса Хейден Панеттьєрі, відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років
Про її смерть повідомив представник актриси, а її батько Скіп Панеттьєрі оприлюднив заяву для ABC News, передає RegioNews.
"З глибоким сумом ми ділимося новиною про трагічну смерть нашої коханої Хейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", – йдеться у заяві батька.
Родина попросила поважати їхнє приватне життя та дати час пережити втрату.
Причина та обставини смерті актриси наразі не розголошуються.
Панеттьєрі здобула широку популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої", а згодом зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". За останню роль вона двічі номінувалася на премію "Золотий глобус". Також актриса знімалася у франшизі "Крик".
Особисте життя Панеттьєрі було пов'язане з Україною. У 2013 році вона заручилася з українським боксером Володимиром Кличком. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кая Євдокія. Однак у 2018 році Панеттьєрі і Кличко розійшлися, а донька залишилася жити з батьком.
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