Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки

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Американська актриса Хейден Панеттьєрі, відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років

Про її смерть повідомив представник актриси, а її батько Скіп Панеттьєрі оприлюднив заяву для ABC News, передає RegioNews.

"З глибоким сумом ми ділимося новиною про трагічну смерть нашої коханої Хейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", – йдеться у заяві батька.

Родина попросила поважати їхнє приватне життя та дати час пережити втрату.

Причина та обставини смерті актриси наразі не розголошуються.

Панеттьєрі здобула широку популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої", а згодом зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". За останню роль вона двічі номінувалася на премію "Золотий глобус". Також актриса знімалася у франшизі "Крик".

Особисте життя Панеттьєрі було пов'язане з Україною. У 2013 році вона заручилася з українським боксером Володимиром Кличком. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кая Євдокія. Однак у 2018 році Панеттьєрі і Кличко розійшлися, а донька залишилася жити з батьком.

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