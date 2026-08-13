РФ манипулирует списками пленных и затягивает обмены – Коордштаб

Россия активизировала кампанию дезинформации по обменам военнопленными, публикуя списки украинцев, которые якобы готовы обменять, и обвиняя Украину в нежелании проводить обмены

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

По данным Коордштаба, российская сторона по-прежнему манипулировала списками пленных и декларировала готовность к обменам, затягивая переговорный процесс. В частности, РФ не соглашается на создание смешанных медицинских комиссий, которые могли бы получить доступ к местам содержания украинских пленников, а также игнорирует предложения по масштабному обмену по формуле "всех на всех".

В Координационном штабе также отметили, что Украина не получала от России полных списков всех находящихся в плену украинских гражданских и военных. В то же время, украинская сторона установила около 200 мест содержания граждан Украины – на территории РФ и на временно оккупированных территориях.

В Коордштабе отметили, что Украина проводит системную работу по организации последующих обменов. Ее цель – вернуть домой каждого гражданского и военного, находящегося в российском плену.

"Лишь готовность российской стороны провести обмен, а не выставлять те или иные списки, может говорить о желании действительно возвращать своих, а не играть в пропаганду", – подчеркнули в Координационном штабе.

Напомним, 26 июня домой из российского плена во время обмена вернулись 160 украинских военных. Все были в плену еще с 2022 года. Младшему освобожденному военному исполнилось 26 лет. Старшему – 66.