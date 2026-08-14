В Україні з початку року зареєстрували 31 теракт: 80% уже розкрито

Ілюстративне фото: СБУ

Від початку 2026 року Нацполіція та СБУ зареєстрували 31 терористичний акт, 80% із них уже розкрито. Ще 14 атак правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки

Про це повідомив заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

За його словами, російські спецслужби останніми роками змінили характер завдань, які отримують завербовані українці. Якщо раніше їх переважно залучали до збору інформації, фотографування військових об’єктів або підпалів автомобілів, то тепер вербування дедалі частіше спрямоване на підготовку терактів і вбивств.

За даними МВС, спочатку завербованим пропонують виконати просте завдання – сфотографувати об’єкт, передати інформацію, перенести пакунок або доставити коробку. Надалі завдання ускладнюються – від пошкодження майна та підпалів до терористичних актів і вбивств.

Масштаб залучення українців до таких злочинів зріс протягом останніх років. У 2024 році російські спецслужби організували руками українців дев’ять терактів.

У 2025 році правоохоронці зафіксували вже 61 такий факт. Із них 27 вдалося припинити ще на етапі підготовки, а загалом минулого року було розкрито 52 теракти.

Окремим напрямом діяльності російських спецслужб стало отруєння українських військовослужбовців. Від початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 11 таких випадків, у яких перевіряють або вже встановили зв’язок із російським вербуванням.

Правоохоронці наголошують, що російські спецслужби поступово підвищують рівень складності завдань для завербованих українців, намагаючись залучати їх до скоєння тяжких злочинів.

Нагадаємо, в Києві судили жінку, яка влаштувала теракт. Вона на замовлення росіян підірвала військовий автомобіль. 24-річну киянку через соцмережі завербували спецслужби РФ. За інструкціями кураторів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій.