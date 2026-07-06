В Киеве на ремонте сквера чиновник "нагрел" больше миллиона

Фото: Национальная полиция

В Киеве получил подозрение бывший чиновник "Киевзеленстроя". Речь идет о хищении 1,1 миллиона на реконструкции сквера.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, "Киевзеленстрой" объявил тенденр на проведение ремонтных работ в сквере по улице Митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе Киева. По результатам с частным предпринимателем заключили договор более чем на 18 миллионов гривен.

Однако чиновник искусственно завысил стоимость строительных материалов в сметной документации и подписал соответствующие документы. Таким образом, он завладел денежными средствами из бюджета. Ущерб оценивается более чем в 1,1 миллиона гривен.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.