В Украине разоблачили масштабный канал с наркотиками из Болгарии

Фото: Национальная полиция

Украинские и болгарские правоохранители разоблачили международный наркосиндикат. Все началось с подпольной нарколаборатории, работавшей в Болгарии

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В подпольной лаборатории на территории Болгарии производили альфа-PVP, мефедрон и амфетамин. Затем эти психотропы и прекурсоры переправляли в Украину. "Товар" хоронили среди личных вещей и провозили в международных автобусах.

Во время обысков в Болгарии обнаружили 50 кг психотропных веществ, 150 литров прекурсоров и 200 литров химических соединений. По ценам "черного рынка" общая стоимость этих находок более 40 миллионов гривен.

Украинские правоохранители провели обыски в Буковине. В частности, там изъяли изъяты наркотики, деньги, банковские карты, телефоны, компьютерную технику и черновые записи, арестовали три автомобиля стоимостью почти 1,8 миллиона гривен.

"Организатор и лаборант задержан в Болгарии. В Украине шестерым участникам сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к работе международного канала", - рассказали в полиции.

Напомним, в Одессе судили мужчину, причастного к продаже кокаина. Чтобы прятать наркотики, он прятал "товар" в пачках из-под кукурузных палочек, которые складывал в рюкзак 10-летнюю дочь.