Кокаїн у коробках з-під прального порошку: учасників міжнародного наркотрафіку судитимуть

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До суду скерували обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабандному ввезенні в Україну майже 6 кг кокаїну та підготовці його до збуту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2025 року наркотики доставили з Іспанії, сховавши їх від митного контролю у коробках з-під прального порошку відомого бренду.

Після перетину кордону вантаж доправили до Кам’янця-Подільського, а згодом поштовим відправленням – до Ужгорода, де його зберігали на орендованому складі.

У січні 2026 року, за версією правоохоронців, наркотики перевезли до Києва, де для їх зберігання та подальшого збуту орендували кілька квартир.

Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, метамфетамін і мефедрон. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин на чорному ринку перевищує 1 млн доларів.

Обвинуваченим інкримінують контрабанду наркотичних засобів та їх незаконний збут в особливо великих розмірах.

Наразі триває розшук ще одного можливого співорганізатора схеми, який перебуває за кордоном. Також правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до міжнародного наркотрафіку.

Нагадаємо, українські та болгарські правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат. У підпільній лабораторії на території Болгарії виробляли альфа-PVP, мефедрон та амфетамін. Потім ці психотропи й прекурсори переправляли до України.