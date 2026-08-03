12:35  03 серпня
На Рівненщині під час купання загинула 15-річна дівчина
11:49  03 серпня
У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд
09:22  03 серпня
На Львівщині водійка легковика збила хлопця та дівчину
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2026, 14:02

У Польщі невідомі напали на трьох українців: справою займається поліція

03 серпня 2026, 14:02
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало на інформацію про напад на трьох громадян України у місті Кожухів Любуського воєводства Польщі

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

У дипустанові заявили, що стежать за ситуацією, а обставини події та можливі мотиви нападу наразі встановлюють польські правоохоронці.

"Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також із компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", – повідомили у консульстві.

Також українців у Польщі закликали зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі протиправних дій звертатися до поліції та Генерального консульства України.

За інформацією видання inPoland.net.pl, напад стався 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці. Потерпілі розповіли журналістам, що троє чоловіків перебували біля припаркованого автомобіля, у якому звучала українська, польська та іноземна музика.

За словами одного з постраждалих, між ними та чоловіком, який проходив повз, виникла словесна суперечка. Після цього, як стверджують потерпілі, один із нападників нібито повернувся з групою чоловіків, після чого почалася бійка.

Потерпілі 2 серпня дали свідчення поліції. Правоохоронці зафіксували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи. Також їм повідомили про камеру відеоспостереження неподалік, яка могла зафіксувати момент нападу.

Наразі польська поліція офіційно не повідомляла про затримання причетних осіб, обставини інциденту та можливі мотиви нападу.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів на громадян України.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Польща Україна українці Побиття поліція
У Польщі затримали директора CEO Club Ukraine: його підозрюють у крадіжці 171 електровелосипеда
03 серпня 2026, 08:33
Напав зі спини та вдарив палицею: у Польщі розшукують кривдника українки
01 серпня 2026, 15:15
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Масований удар по транспортній інфраструктурі Одещини: кількість постраждалих різко зросла
03 серпня 2026, 15:55
На Запоріжжі ворог вдарив по саперах ДСНС під час розмінування
03 серпня 2026, 15:40
На Дніпропетровщині за 12 тисяч продавали "путівки" за кордон для ухилянтів
03 серпня 2026, 15:05
На Полтавщині торгували інвалідністю для ухилянтів
03 серпня 2026, 14:40
Після сварки напав із ножем: на Дніпропетровщині розслідують вбивство 33-річної жінки
03 серпня 2026, 14:25
Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України – Зеленський підтвердив призначення
03 серпня 2026, 13:40
Унікальні кадри операції ГУР: українські Magura уразили об'єкти РФ у Криму
03 серпня 2026, 13:22
РФ атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: шестеро постраждалих
03 серпня 2026, 13:09
Знищення російських ресурсів як єдина реальна гарантія безпеки
03 серпня 2026, 12:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Юрій Богданов
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »