У Польщі невідомі напали на трьох українців: справою займається поліція

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Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало на інформацію про напад на трьох громадян України у місті Кожухів Любуського воєводства Польщі

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

У дипустанові заявили, що стежать за ситуацією, а обставини події та можливі мотиви нападу наразі встановлюють польські правоохоронці.

"Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також із компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", – повідомили у консульстві.

Також українців у Польщі закликали зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі протиправних дій звертатися до поліції та Генерального консульства України.

За інформацією видання inPoland.net.pl, напад стався 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці. Потерпілі розповіли журналістам, що троє чоловіків перебували біля припаркованого автомобіля, у якому звучала українська, польська та іноземна музика.

За словами одного з постраждалих, між ними та чоловіком, який проходив повз, виникла словесна суперечка. Після цього, як стверджують потерпілі, один із нападників нібито повернувся з групою чоловіків, після чого почалася бійка.

Потерпілі 2 серпня дали свідчення поліції. Правоохоронці зафіксували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи. Також їм повідомили про камеру відеоспостереження неподалік, яка могла зафіксувати момент нападу.

Наразі польська поліція офіційно не повідомляла про затримання причетних осіб, обставини інциденту та можливі мотиви нападу.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів на громадян України.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.