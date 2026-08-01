1470 оккупантов и более 1800 дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1470 оккупантов, 82 артсистем, четыре бронемашины, 1838 БпЛА, а также 464 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 31 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора. В частности, зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".