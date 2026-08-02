Россияне ударили по Харькову: есть погибший
Днем 2 августа россияне атаковали Харьков дронами. В результате удара погиб человек
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По данным ОВА, в результате атаки по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.
Впоследствии стало известно, что погиб человек.
"Пожар, который бурлил, локализован. В то же время правоохранители, медики и спасатели еще проводят обход территории, чтобы выявить возможных пострадавших", - говорят в ОВА.
Напомним, в Запорожье за сутки россияне нанесли многочисленные удары дронами. К сожалению, в результате атаки погиб местный житель.
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