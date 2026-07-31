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31 июля 2026, 10:51

Удары по Волгоградскому НПЗ, РЭБ "Поле-21" и складам БК: Силы обороны поразили ряд объектов РФ

31 июля 2026, 10:51
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 31 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Это предприятие является одним из крупнейших НПЗ в России с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее и напрямую обеспечивает потребности вооруженных сил РФ. Масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

Кроме того, украинские военные поразили ряд важных целей на оккупированных территориях:

  • комплекс РЭБ "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области;
  • склад боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым);
  • пункт управления врага в районе Бахмута Донецкой области.

Системная работа по снижению военно-экономического потенциала и ослаблению оккупационных войск продолжается.

Напомним, несколькими днями ранее СБУ ударила по одному из крупнейших НПЗ России – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному на расстоянии более 1500 км от Украины.

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