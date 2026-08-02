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02 августа 2026, 13:40

В Ровенской области мотоцикл вылетел в кювет: водитель не выжил

02 августа 2026, 13:40
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 1 августа, около 23:15 вблизи села Деражное. К сожалению, молодой мотоциклист погиб

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

21-летний водитель мотоцикла Geon не выбрал безопасную скорость. Он на округленном участке дороги не справился с управлением, взлетел в кювет. Поэтому мотоцикл наехал на дерево.

Мотоциклист был без шлема. К сожалению, молодой человек погиб на месте.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на трассе на Кировоградщине легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмирован мужчина и двухлетний ребенок.

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