В Ровенской области мотоцикл вылетел в кювет: водитель не выжил

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 1 августа, около 23:15 вблизи села Деражное. К сожалению, молодой мотоциклист погиб

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

21-летний водитель мотоцикла Geon не выбрал безопасную скорость. Он на округленном участке дороги не справился с управлением, взлетел в кювет. Поэтому мотоцикл наехал на дерево.

Мотоциклист был без шлема. К сожалению, молодой человек погиб на месте.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на трассе на Кировоградщине легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмирован мужчина и двухлетний ребенок.