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02 августа 2026, 11:45

В Киеве россияне убили 20-летнюю студентку и активистку

02 августа 2026, 11:45
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Фото из открытых источников
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В Киеве в результате атаки россиян погибла общественная активистка. Девушке было всего 20 лет

Об этом сообщает Военная выучка НаУКМА, передает RegioNews.

В результате российской атаки на столицу погибла Виталина Яровенко. 20-летняя девушка была инструктором Учёбы Киево-Могилянской академии. Она уехала на место удара, чтобы помочь спасать людей, однако россияне нанесли второй удар и, к сожалению, девушка погибла. Ей было всего 20 лет.

"Виталина была из тех, кто учит других не словами, а собственным примером. Та, о ком можно действительно сказать: человек доброй воли. Ее выбор этой ночью был таким же, как и вся его жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 августа россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 28 пострадавших.

Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

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