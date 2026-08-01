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01 августа 2026, 17:45

На Харьковщине девушка украла более 50 тыс. грн у отца погибшего защитника

01 августа 2026, 17:45
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 19-летней жительнице Богодуховского района, которую обвиняют в присвоении более 50 тысяч гривен у отца погибшего военнослужащего ВСУ

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, девушка периодически приходила в дом мужчины в селе Высокополье, помогала по хозяйству и убирала.

В мае 2026 года она узнала реквизиты его банковской карты, установила на свой смартфон мобильное приложение интернет-банкинга, ввела CVV-код и привязала карту потерпевшего к собственному электронному кошельку.

Следователи считают, что после получения доступа к счету, на который поступали государственные выплаты в связи с гибелью сына мужчины, подозреваемая начала тратить средства. Она покупала товары на маркетплейсе, а также заказала ноутбук в интернет-магазине.

Кроме того, во время одного из визитов в дом она похитила из рюкзака потерпевшего 300 долларов США.

Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 50 тысяч гривен.

Девушке сообщили о подозрении за:

  • ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем);
  • ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно в условиях военного положения).

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили мужчину, который похитил деньги, полученные семьей погибшего украинского военнослужащего как государственную помощь. Воспользовавшись отсутствием хозяев, фигурант проник в дом и украл более 414 тысяч гривен.

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