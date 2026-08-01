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01 августа 2026, 18:40

В Хмельницкой области пьяный водитель перевозил две боевые гранаты: его задержали

01 августа 2026, 18:40
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Фото: Национальная полиция
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В Городоцкой общине Хмельницкой области правоохранители обнаружили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения перевозил в автомобиле боевые гранаты

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 29 июля около 21:30 в селе Кузьмин. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль Opel из-за нарушения правил дорожного движения.

Во время общения правоохранители заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Проверка с помощью прибора Drager показала 1,52 промилле алкоголя, что более чем в семь раз превышает допустимую норму.

В ходе осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили две боевые гранаты – Ф-1 и РГД-5. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

Мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчину уже объявили подозрение.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в Киеве возле ресторана нашли куртку с боеприпасами. Внутри лежали два корпуса гранат и задор. Полиция выясняет происхождение взрывчатки и ищет человека, покинувшего куртку.

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Хмельницкая область авто водитель гранаты полиция багажник
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