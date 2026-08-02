На Львовщине иномарка насмерть сбила мужчину

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 1 августа около 01:25 на улице Черновола в городе Самбор. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 20-летний водитель Volkswagen Golf наехал на 47-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом" . Погибла пассажирка, водитель в больнице. Проверка показала, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.