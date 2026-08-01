Иллюстративное фото: Минобороны

В ночь на 1 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск

Об этом в соцсетях сообщил Генштаб, передает RegioNews.

Отмечается, что поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского во временно оккупированном Крыму. Объект использовался для хранения, подготовки и технического обслуживания катеров, применяемых российскими войсками в Черном море.

Также украинские военные поразили железнодорожный мост "Сиваш" в Чонгарском районе, который соединяет оккупированные территории Херсонщины с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки. Эти объекты являются принципиальными элементами военной логистики РФ и употребляются для перевозки личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

Кроме того, в Севастополе было поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ.

Силы обороны также нанесли удары по ремонтно-восстановительной базе российских войск в районе Первомайского в Крыму, составу материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и составу беспилотников противника вблизи Токмака Запорожской области.

В Генштабе отметили, что украинские военные продолжают системные меры, направленные на ослабление возможностей российских войск.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1470 оккупантов, 82 артсистем, четыре бронемашины, 1838 БпЛА, а также 464 авто и спецтехники.