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01 августа 2026, 10:52

Склад морских дронов, мосты и база оккупантов: Генштаб сообщил о поражении целей РФ

01 августа 2026, 10:52
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Иллюстративное фото: Минобороны
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В ночь на 1 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск

Об этом в соцсетях сообщил Генштаб, передает RegioNews.

Отмечается, что поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского во временно оккупированном Крыму. Объект использовался для хранения, подготовки и технического обслуживания катеров, применяемых российскими войсками в Черном море.

Также украинские военные поразили железнодорожный мост "Сиваш" в Чонгарском районе, который соединяет оккупированные территории Херсонщины с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки. Эти объекты являются принципиальными элементами военной логистики РФ и употребляются для перевозки личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

Кроме того, в Севастополе было поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ.

Силы обороны также нанесли удары по ремонтно-восстановительной базе российских войск в районе Первомайского в Крыму, составу материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и составу беспилотников противника вблизи Токмака Запорожской области.

В Генштабе отметили, что украинские военные продолжают системные меры, направленные на ослабление возможностей российских войск.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1470 оккупантов, 82 артсистем, четыре бронемашины, 1838 БпЛА, а также 464 авто и спецтехники.

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