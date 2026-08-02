Украинские военные уничтожили состав россиян на Южно-Слобожанском направлении

Фото: Госпогранслужба

Военные бригады "Форпост" продолжают уничтожать россиян на Северо-Слобожанском направлении. Украинские защитники показали, как они уничтожили там один из составов кафиров

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные нанесли точечный удар дронами по составу россиян в одном из населенных пунктов. По данным пограничников, россияне использовали этот состав для накопления ресурсов и материально-технического обеспечения подразделений, ведущих активные боевые действия.

"Уничтожение таких логистических узлов существенно подрывает способность окупантов поддерживать штурмовые действия и проводить ротации на этом направлении", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.