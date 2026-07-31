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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В суде прокуроры доказали, что 26 марта 2025 года обвиняемый, являющийся военнослужащим, в автомобиле Volkswagen изнасиловал свою 14-летнюю племянницу. Девочке удалось спастись только тогда, когда рядом проехал другой автомобиль. О происшествии она сообщила тете, а затем матери, после чего обратилась к правоохранителям.

В ходе судебного заседания обвиняемый вины не признал. Мужчина утверждал, будто девочка сама совершала в отношении него действия сексуального характера и придумала обвинения из-за затруднительного материального положения семьи. Однако суд признал эти заявления безосновательными, ведь вина фигуранта полностью подтверждается показаниями свидетелей и результатами проведенных судебно-медицинских, иммунологических и психологических экспертиз.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 152 УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуратура подала апелляционную жалобу за неназначение дополнительного наказания – лишение осужденного специального военного звания.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разгласить информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.