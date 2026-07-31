Россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова
Утром 31 июля в пригороде Харькова вражеский беспилотник попал по территории почтового терминала
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате удара вспыхнул грузовой автомобиль. На месте работают профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, на Днепропетровщине из-за обстрелов в ночь на 31 июля поврежден лицей, предприятия и дома. Погибли два человека, еще трое получили ранения.
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