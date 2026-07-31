Враг атаковал Одессу: повреждена больница и колледж, есть пострадавшие
В пятницу, 31 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.
К сожалению, пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина – работница больницы.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Состояние женщины – средней тяжести. Обоим пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.
Информация о последствиях удара еще уточняется.
Напомним, 31 июля россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. Известно о 8 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.