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В пятницу, 31 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.

К сожалению, пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина – работница больницы.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Состояние женщины – средней тяжести. Обоим пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Информация о последствиях удара еще уточняется.

Напомним, 31 июля россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. Известно о 8 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.