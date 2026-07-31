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31 июля 2026, 13:58

Ракетный удар по Львову: поисково-спасательные работы завершили

31 июля 2026, 13:58
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Фото: ГСЧС Львовщины
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Поисково-спасательные работы после вчерашнего ракетного удара по Львову завершены

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Он поблагодарил спасателей, правоохранителей, медиков, коммунальных служб, волонтеров и всех, кто работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и разбирал завалы.

"Светлая память погибшему. Быстрее выздоровление пострадавшим", - отметил Козицкий.

Глава области также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, подчеркнув, что каждая из них является реальной угрозой.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки были повреждены две многоэтажки.

Благодаря оперативным действиям ГСЧС из-под завалов удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.

Кроме того, известно об одном погибшем и 37 пострадавших.

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