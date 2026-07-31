РФ сбросила 4 авиабомба на Краматорск: попадания в 14-этажку, есть раненые
Оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив на город четыре авиабомбы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате авиаатаки ранения получили трое гражданских лиц.
Один из ударов пришелся на 14-этажный дом, где в результате попадания вспыхнул пожар.
Чрезвычайники вместе с полицейскими спасли из дома двух человек и передали медикам. Кроме того, загорелась крыша одного из учебных заведений.
Повреждены 6 многоквартирных домов, учебные заведения, объекты торговли и автомобили.
Огнеборцы ликвидировали все пожары общей площадью около 685 кв. м.
Напомним, в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 255 ударным БПЛА. Зафиксировано попадание 22 дронов на 14 локациях.
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