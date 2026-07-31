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31 июля 2026, 11:14

РФ сбросила 4 авиабомба на Краматорск: попадания в 14-этажку, есть раненые

31 июля 2026, 11:14
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Фото: ГСЧС
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Оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив на город четыре авиабомбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате авиаатаки ранения получили трое гражданских лиц.

Один из ударов пришелся на 14-этажный дом, где в результате попадания вспыхнул пожар.

Чрезвычайники вместе с полицейскими спасли из дома двух человек и передали медикам. Кроме того, загорелась крыша одного из учебных заведений.

Повреждены 6 многоквартирных домов, учебные заведения, объекты торговли и автомобили.

Огнеборцы ликвидировали все пожары общей площадью около 685 кв. м.

Напомним, в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 255 ударным БПЛА. Зафиксировано попадание 22 дронов на 14 локациях.

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