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31 липня 2026, 13:24

425-й ОШП "Скеля" підтвердив паузу в наборі новобранців: що відомо

31 липня 2026, 13:24
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Ілюстративне фото: соцмережі
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425-й окремий штурмовий полк "Скеля" офіційно підтвердив, що з 26 липня поповнення підрозділу новобранцями тимчасово призупинене

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак, передає RegioNews.

Причиною стала перевірка, яку Генеральний штаб ЗСУ проводить щодо комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу.

У полку зазначили, що підтримують ініціативу Генштабу та готові сприяти проведенню перевірки. Водночас у "Скелі" наголосили, що підрозділ є одним з учасників програми дроно-штурмових підрозділів і станом на кінець липня входить до ТОП-20 Сил оборони України за кількістю уражених цілей засобами безпілотних систем.

Також у полку підкреслили, що системно впроваджують інноваційні технології у штурмові дії. За словами військових, це дозволяє зменшити потребу в залученні особового складу та краще зберігати життя військовослужбовців.

У "Скелі" додали, що планують і надалі розвивати можливості глибинної розвідки та ураження противника в його тилу, щоб виявляти цілі на більшій відстані, завдавати ударів раніше та мінімізувати ризики для особового складу.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Після розголосу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також висловився про скандал у полку "Скеля". Він назвав ситуацію "ганебною".

Правоохоронці вже повідомили про першу підозру у справі полку "Скеля". Йдеться про військового, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів.

Читайте також: Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"

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скеля штурмовий полк скандал Генштаб перевірка новобранці
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