"Набирайте из скважин": армия может остаться без воды
Очень нужное, очень элементарное. Но.
Сегодня написала знакомая военная, что у них проблемы с поставками воды. Они пишут на поставщика, говорит проблемы с контрактом.
Они пишут в АОЗ, агентство отвечает, что контракты с поставщиком истекли. Ждем новых, а пока набирайте воду в скважинах.
Пишу другим в/ч – "ну у нас с ней давно перебои". На столовую не возят с зимы.
Вышла гулять с собакой, встретила военных. Смеются надо мной: "у нас как с дрона сбросят, то есть. А иначе, как выйдет".
Грустно.
Но ведь вода – это элементарное. Как так вышло? Это при том, что ее закупают как отдельную позицию и в каталоге.
В начале войны поставщики типа Глиняной подняли цены на воду до бессовестного. За что даже получили уголовные производства. Далее с появлением ДОТ на этот рынок зашел один из известных брендов и снизил цены до 3 грн. Следом цены упали в каталогах, по которым поставляют питание. Это второй источник поступления воды. Но по такой цене воду было возить не всем интересно.
В марте АОЗ закупил у монопольного поставщика воды где-то на 800 млн. Сейчас эти контракты иссякли. Несколько недель назад АОЗ объявил новые торги на 500 млн. А затем сам же отменил.
И через неделю объявил снова – по цене на 10% выше.
Ждем, придет ли теперь монопольный поставщик.
Так получилось, что только на прошлой неделе мы рассмотрели инструкцию МОУ, позволяющую АОЗ самостоятельно пересматривать цену, но не выше 10%.
Отдельно от этого случая это решение не выглядело критическим. Но здесь торги упразднены АОЗ еще до прихода участника, а не потому, что он не пришел.
Надеюсь услышать оперативное объяснение от АОЗ.
КСЛ говорит, что до критического не дошло, но тендер ждут.
Из того, что узнала – летом обычно добавляется проблема с тарой.