Не знаю, как вам это сообщить, но у военных могут быть перебои со снабжением водой

Не знаю, как вам это сообщить, но у военных могут быть перебои со снабжением водой

Фото: Facebook

Очень нужное, очень элементарное. Но.

Сегодня написала знакомая военная, что у них проблемы с поставками воды. Они пишут на поставщика, говорит проблемы с контрактом.

Они пишут в АОЗ, агентство отвечает, что контракты с поставщиком истекли. Ждем новых, а пока набирайте воду в скважинах.

Пишу другим в/ч – "ну у нас с ней давно перебои". На столовую не возят с зимы.

Вышла гулять с собакой, встретила военных. Смеются надо мной: "у нас как с дрона сбросят, то есть. А иначе, как выйдет".

Грустно.

Но ведь вода – это элементарное. Как так вышло? Это при том, что ее закупают как отдельную позицию и в каталоге.

В начале войны поставщики типа Глиняной подняли цены на воду до бессовестного. За что даже получили уголовные производства. Далее с появлением ДОТ на этот рынок зашел один из известных брендов и снизил цены до 3 грн. Следом цены упали в каталогах, по которым поставляют питание. Это второй источник поступления воды. Но по такой цене воду было возить не всем интересно.

В марте АОЗ закупил у монопольного поставщика воды где-то на 800 млн. Сейчас эти контракты иссякли. Несколько недель назад АОЗ объявил новые торги на 500 млн. А затем сам же отменил.

И через неделю объявил снова – по цене на 10% выше.

Ждем, придет ли теперь монопольный поставщик.

Так получилось, что только на прошлой неделе мы рассмотрели инструкцию МОУ, позволяющую АОЗ самостоятельно пересматривать цену, но не выше 10%.

Отдельно от этого случая это решение не выглядело критическим. Но здесь торги упразднены АОЗ еще до прихода участника, а не потому, что он не пришел.

Надеюсь услышать оперативное объяснение от АОЗ.

КСЛ говорит, что до критического не дошло, но тендер ждут.

Из того, что узнала – летом обычно добавляется проблема с тарой.