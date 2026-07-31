Враг попал в "Новую почту" в Винницкой области: количество пострадавших увеличилось до 8
Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
По последним данным, количество пострадавших в результате попадания увеличилось до 8 человек.
Три человека находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии. Среди раненых средней степени тяжести – 19-летний парень.
Еще пять человек получили легкие повреждения, им оказали необходимую медпомощь.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, россияне нанесли удар по Винницкой области утром 31 июля. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БпЛА на/мимо Ладыжин с юга.
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