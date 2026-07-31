09:41  31 июля
В Николаевской области осудили военного, который в машине изнасиловал 14-летнюю племянницу
07:54  31 июля
Россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова
01:35  31 июля
Звезда МастерШеф признался, сколько денег тратит на продукты
UA | RU
UA | RU
31 июля 2026, 11:33

Враг попал в "Новую почту" в Винницкой области: количество пострадавших увеличилось до 8

31 июля 2026, 11:33
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

По последним данным, количество пострадавших в результате попадания увеличилось до 8 человек.

Три человека находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии. Среди раненых средней степени тяжести – 19-летний парень.

Еще пять человек получили легкие повреждения, им оказали необходимую медпомощь.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, россияне нанесли удар по Винницкой области утром 31 июля. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БпЛА на/мимо Ладыжин с юга.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область война обстрелы Новая почта последствия пострадавшие
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
РФ сбросила 4 авиабомба на Краматорск: попадания в 14-этажку, есть раненые
31 июля 2026, 11:14
Удары по Волгоградскому НПЗ, РЭБ "Поле-21" и складам БК: Силы обороны поразили ряд объектов РФ
31 июля 2026, 10:51
Враг атаковал Винницкую область: повреждена инфраструктура
31 июля 2026, 10:34
​В Киеве работала ПВО из-за атаки российских дронов (Обновлено)
31 июля 2026, 10:17
Российские беспилотники ранили 11 человек в Сумской области
31 июля 2026, 09:58
В Николаевской области осудили военного, который в машине изнасиловал 14-летнюю племянницу
31 июля 2026, 09:41
Ракетный удар по Львову: количество пострадавших увеличилось, разбор завалов продолжается
31 июля 2026, 09:26
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
31 июля 2026, 09:10
"Бил со злости": в Киеве мужчине, нанесшему врачу ВВК 17 ударов ножом, объявили подозрение
31 июля 2026, 08:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »