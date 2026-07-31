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31 июля 2026, 13:39

220 гектаров леса на Закарпатье под "дачу Медведчука": эксчиновнику сообщили о подозрении

31 июля 2026, 13:39
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Фото: Прокуратура Украины
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По делу о 226 гектарах земли под резиденцией "Ведмежа Діброва", которую связывают с семьей Медведчука, появился новый подозреваемый

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Речь идет о бывшем директоре филиала ГП "Леса Украины", который также является депутатом Свалявского городского совета VIII созыва.

По данным следствия, находясь на должности, чиновник не принял меры для предотвращения, выявления и прекращения незаконного использования лесного участка площадью 63,6 гектара. Из-за бездействия чиновника государству, по оценкам правоохранителей, нанесен ущерб более чем на 5,3 млн грн.

Эксдиректору сообщили о подозрении по факту служебной халатности.

Следствие установило, что земли принадлежали к эксплуатационным лесам и должны использоваться для ведения лесного хозяйства и заготовки древесины. На этой территории возвели комплекс "Ведмежа Діброва", который фактически использовался как закрытая частная зона отдыха.

По оценкам правоохранителей, незаконное изъятие более 220 гектаров лесных земель нанесло государству ущерб на 27 млн грн.

Обвинительные акты в отношении трех фигурантов уже направлены в суд.

Как известно, ранее по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса на Закарпатье подозрения получили шесть человек. Среди них – руководители лесных хозяйств, бывший председатель Воловецкой РГА и директор частной компании. По данным ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет около 2,5 млрд грн.

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