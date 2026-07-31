Иллюстративное фото: armyinform

Утром 31 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Броварском районе в результате атаки поврежден частный дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

В Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар травяного настила – спасатели ликвидировали его.

К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

На местах продолжают работать все оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки врага.

Напомним, 31 июля россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. Известно о 8 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены здания больницы и колледжа, территория предприятия. Известно о двух пострадавших.