Россияне атаковали дронами два района Киевщины: повреждены предприятие и дом
Утром 31 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.
В Броварском районе в результате атаки поврежден частный дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.
В Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар травяного настила – спасатели ликвидировали его.
К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.
На местах продолжают работать все оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки врага.
Напомним, 31 июля россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. Известно о 8 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.
Также российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены здания больницы и колледжа, территория предприятия. Известно о двух пострадавших.