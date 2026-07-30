Украинские военные показали, как накрывают огнем россиян на Волчанском направлении
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. Пограничники показали свежие кадры из Волчанского направления
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews .
На видео можно увидеть работу бойцов пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 отряда, защищающих Украину на Волчанском направлении. Украинские военные работают по врагу по тяжелому вооружению.
"Каждый выезд на позицию, каждый выстрел — это не о показательных кадрах. Это о будничной, тяжелой работе, которая ежедневно останавливает врага еще на подступах: держим рубеж, держим строй, шаг за шагом заставляем оккупанта платить высокую цену за каждую попытку продвинуться", - говорят военные.
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.