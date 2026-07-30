Украинские военные показали, как накрывают огнем россиян на Волчанском направлении

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews .

На видео можно увидеть работу бойцов пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 отряда, защищающих Украину на Волчанском направлении. Украинские военные работают по врагу по тяжелому вооружению.

"Каждый выезд на позицию, каждый выстрел — это не о показательных кадрах. Это о будничной, тяжелой работе, которая ежедневно останавливает врага еще на подступах: держим рубеж, держим строй, шаг за шагом заставляем оккупанта платить высокую цену за каждую попытку продвинуться", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.