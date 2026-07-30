Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе боевого дежурства операторы подразделения обнаружили 12 ударных БпЛА-камикадзе типа "шахед".

Дроны направлялись в сторону позиций украинских военных и объектов гражданской инфраструктуры. Их уничтожили на дальних подступах – задолго до того, как они приблизились к чему-то важному.

Напомним, СБУ ударила по одному из крупнейших НПЗ России – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному на расстоянии более 1500 км от Украины.