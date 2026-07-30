Фото: ОВА

Днем 30 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в квартирах многоэтажного дома.

Известно об одном погибшем человеке.

Информация о количестве раненых и последствиях удара еще уточняется.

Напомним, ночью 30 июля в поселке Радушное Криворожского района российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек, среди которых трое детей.

Число пострадавших возросло до девяти. Несколько человек считаются без вести пропавшими.