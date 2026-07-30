Россияне ударили по Павлограду: вспыхнули квартиры в многоэтажке, есть погибший
Днем 30 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в квартирах многоэтажного дома.
Известно об одном погибшем человеке.
Информация о количестве раненых и последствиях удара еще уточняется.
Напомним, ночью 30 июля в поселке Радушное Криворожского района российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек, среди которых трое детей.
Число пострадавших возросло до девяти. Несколько человек считаются без вести пропавшими.
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