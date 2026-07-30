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30 июля 2026, 16:55

Россияне ударили по Павлограду: вспыхнули квартиры в многоэтажке, есть погибший

30 июля 2026, 16:55
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Фото: ОВА
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Днем 30 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в квартирах многоэтажного дома.

Известно об одном погибшем человеке.

Информация о количестве раненых и последствиях удара еще уточняется.

Напомним, ночью 30 июля в поселке Радушное Криворожского района российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек, среди которых трое детей.

Число пострадавших возросло до девяти. Несколько человек считаются без вести пропавшими.

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Днепропетровская область Павлоград война обстрелы последствия многоэтажка
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