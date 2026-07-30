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30 июля 2026, 17:20

В Чернигове директор колледжа устраивал уклонян на работу для отсрочки

30 июля 2026, 17:20
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Фото из открытых источников
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В Чернигове разоблачили директора колледжа. Он устроил схему с трудоустройством уклоняющихся

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, директор колледжа помогал мужчинам призывного возраста получить отсрочку от мобилизации. Для этого они оформляли фиктивные документы.

В частности, директор трудоустроил мужчину на должность заведующего учебной мастерской только для того, чтобы тот мог получить отсрочку. Также он зачислил 17 мужчин призывного возраста на дневную форму обучения, которые, по данным следствия, не имели реального намерения получать образование.

На суде директор признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в 68 тысяч гривен. Также ему на один год запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Напомним, что в Харькове был задержан адвокат. Он организовал схему незаконного бронирования от мобилизации.

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