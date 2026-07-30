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30 июля 2026, 18:19

В Киеве завершили ликвидацию последствий ночной атаки

30 июля 2026, 18:19
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Фото: ГСЧС
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В столице завершили работы по всем адресам, где спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за вражеской атака произошли пожары и разрушения в Оболонском и Святошинском районах города.

В частности, повреждениям подверглись территории рынка, гаражного кооператива и пятиэтажное нежилое здание.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Киев ночью 30 июля один человек погиб. Количество пострадавших возросло до трех.

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