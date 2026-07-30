Россияне ударили КАБами по Николаевщине: повреждены более 10 домов и школа
Днем 30 июля российские войска нанесли удар, предварительно управляемыми авиационными бомбами, по территории Галицыновской общины Николаевской области
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.
В результате вражеского обстрела в селе Лупарево получили повреждения более 10 частных домов, административное здание и учебное заведение.
Информации о раненых или погибших нет.
Последствия атаки еще уточняются.
Напомним, днем 30 июля российские войска нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине. Вспыхнули квартиры в многоэтажке, погибший.
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