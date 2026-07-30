Фото: ГБР

ГБР начало расследование по факту аварии украинского истребителя F-16, произошедшей во время выполнения боевого задания в Кременчугском районе Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Происшествие случилось 29 июля около 18.45. К счастью, пилот самолета успел вовремя катапультироваться – его жизни ничего не угрожает.

На месте падения истребителя всю ночь и утром 30 июля продолжались следственные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу). Расследование продолжается.

Напомним, 29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время сбития российских воздушных целей на борту истребителя F-16 возникла внештатная ситуация. Пилот был вынужден катапультироваться, а самолет потерпел крушение.