Минус 1310 оккупантов: ВСУ уничтожили танк, 60 артсистем и 1468 дронов
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов. Кроме того, уничтожены танк, шесть бронемашин, 60 артсистем, 3 РСЗО, 9 НРК и 1468 дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.
Почти тысяча ударов за сутки: четверо раненых на ЗапорожьеВсе новости »
29 июля 2026, 07:26Российские дроны снова атаковали АЗС на Сумщине: под ударом две общины
29 июля 2026, 07:01На Запорожье российский дрон атаковал спасателей: четверо раненых
28 июля 2026, 11:22
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Россияне обстреляли 24 населенных пункта Сумщины: ранена 62-летняя женщина
29 июля 2026, 08:12Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
29 июля 2026, 07:56Почти тысяча ударов за сутки: четверо раненых на Запорожье
29 июля 2026, 07:26Трамп: Встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"
29 июля 2026, 07:16Российские дроны снова атаковали АЗС на Сумщине: под ударом две общины
29 июля 2026, 07:01Певица Lida Lee внезапно оказалась в больнице
29 июля 2026, 01:55"Не могу сдерживать эмоций": Ольга Сумьска рассказала о переживаниях после обстрела Лукьяновки
29 июля 2026, 01:35Певец Коля Серга рассказал, как на самом деле он присоединился к ВСУ
29 июля 2026, 00:55Цены на арбузы резко упали: сколько можно сэкономить
28 июля 2026, 23:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »