Иллюстративное фото: из открытых источников

На реке Днепр в Запорожье спасатели предотвратили очередную трагедию на воде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

29 июля на спасательно-водолазную станцию поступил сигнал о том, что двух парней стремительным течением относит на опасную глубину.

Спасатели на лодке быстро добрались до 19-летних юношей, бросили им спасательный круг и эвакуировали на берег. К счастью, медицинская помощь парням не понадобилась. Со спасенными провели профилактическую беседу о правилах безопасности во время купания.

В ГСЧС напоминают, что пренебрежение правилами на воде нередко приводит к роковым последствиям. Всего в течение 2023-2026 годов на водоемах подконтрольной территории Запорожской области погибли 45 человек, в том числе семеро детей.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.