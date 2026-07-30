Українські військові показали, як накривають вогнем росіян на Вовчанському напрямку
Українські захисники продовжують нищити ворожу техніку. Прикордонники показали свіжі кадри з Вовчанського напрямку
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бійців прикордонної комендатури швидкого реагування 4 загону, які боронять Україну на Вовчанському напрямку. Українські військові працюють по ворогу з важкого озброєння.
"Кожен виїзд на позицію, кожен постріл — це не про показові кадри. Це про буденну, важку роботу, яка щодня зупиняє ворога ще на підступах: тримаємо рубіж, тримаємо стрій, крок за кроком змушуємо окупанта платити високу ціну за кожну спробу просунутись", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.