Українські військові показали, як накривають вогнем росіян на Вовчанському напрямку

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців прикордонної комендатури швидкого реагування 4 загону, які боронять Україну на Вовчанському напрямку. Українські військові працюють по ворогу з важкого озброєння.

"Кожен виїзд на позицію, кожен постріл — це не про показові кадри. Це про буденну, важку роботу, яка щодня зупиняє ворога ще на підступах: тримаємо рубіж, тримаємо стрій, крок за кроком змушуємо окупанта платити високу ціну за кожну спробу просунутись", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.