Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатором схемы оказался 33-летний житель Ужгородского района. Мужчина лично подыскивал желающих выехать, снабжал их жильем в приграничной зоне, проводил инструктажи и выдавал орудия для преодоления инженерных заграждений. Свои услуги по сопровождению до самой границы он оценил в 12 тысяч долларов с человека.

Делка задержали "на горячем" сразу после получения всей суммы от очередного клиента.

Во время обысков и следственных действий правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, два мобильных телефона, а также автомобиль, который использовался для перевозки клиентов.

Переправщика задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным в избежании призыва с помощью поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.