Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 29 июля, около 23:40 в Полтавском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Audi A4 столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, стоящим на обочине.

В результате удара двое пассажиров Audi (35 и 33 лет) погибли на месте. Травмированных 40-летнего водителя и 26-летнюю пассажирку этой легковушки из госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.

Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.