На Полтавщине легковушка врезалась во внедорожник: двое погибших, двое пострадавших
ДТП произошло в среду, 29 июля, около 23:40 в Полтавском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля Audi A4 столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, стоящим на обочине.
В результате удара двое пассажиров Audi (35 и 33 лет) погибли на месте. Травмированных 40-летнего водителя и 26-летнюю пассажирку этой легковушки из госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.
Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.
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