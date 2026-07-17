Во Львовской области остановили целый автобус с уклонистом - он купил "билет" в Польшу

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области разоблачили 43-летнего дельца. Он пытался вывезти за границу мужчину призывного возраста

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, грузовой микроавтобус остановили на одном из пограничных пунктов пропуска. "Клиента" организатор схемы прятал за задним сиденьем в кабине его микроатобуса.

"Перевозчику" сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.