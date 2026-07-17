Во Львовской области остановили целый автобус с уклонистом - он купил "билет" в Польшу
Во Львовской области разоблачили 43-летнего дельца. Он пытался вывезти за границу мужчину призывного возраста
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Как рассказали правоохранители, грузовой микроавтобус остановили на одном из пограничных пунктов пропуска. "Клиента" организатор схемы прятал за задним сиденьем в кабине его микроатобуса.
"Перевозчику" сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.
На Киевщине разоблачили схему "туров" для уклонистов за долларыВсе новости »
15 июля 2026, 21:25В Украине за 20 тысяч продавали инвалидность для уклоняющихся
15 июля 2026, 17:55На Киевшине в военной части организовали "продажу" бронирования за 9 тысяч долларов
14 июля 2026, 20:40
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Буковине аферисты выманили у людей более полумиллиона
17 июля 2026, 14:40Служили оккупантам и воевали против ВСУ: десять боевиков получили по 15 лет тюрьмы
17 июля 2026, 14:38В Украине выявили 9 случаев малярии: врачи рассказали, как защититься
17 июля 2026, 14:20СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города
17 июля 2026, 14:15В Одесской области 29-летнего мужчину задержали за сексуальное насилие над двумя мальчиками
17 июля 2026, 13:40В Белой Церкви семьи пропавших военных просят создать "Пространство Надежды"
17 июля 2026, 13:34В Житомирской области иномарка насмерть сбила велосипедиста
17 июля 2026, 13:25В "Нафтогазе" сменился руководитель: кто временно возглавил компанию
17 июля 2026, 13:15На Хмельнитчине пьяный водитель катал 18-летнюю девушку на капоте легковушки и врезался в дерево
17 июля 2026, 13:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »