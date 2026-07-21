Робота та освіта для ухилянтів: СБУ викрила 6 схем ухилення від мобілізації

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації у різних областях України. Затримали 15 організаторів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Сумській області чоловіків призивного віку оформлювали на роботу "викладачами". Місцем роботи був фіктивний навчальний заклад. З фейковими документами чоловіки оформлювали відстрочку від мобілізації. Відомо, що скористались "послугою" понад 200 людей. Затримали 8 організаторів.

У Харківській області викрили адвоката. Він за хабарі організовував працевлаштування ухилянтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури. За допомогою фейкових трудових книжок оформлювали відстрочки відмобілізації.

У Рівненській області затримали представника експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК). Він разом зі спільниками фальсифікував історії хвороб мобілізованих для подальшого оформлення медичних довідок про непридатність до військової служби.

У Черкаській області затримали ділка, який оформлював чоловікам статус "опікуна". Для цього він залучав знайомих посадовців ВЛК, щоб підроблювати медичні висновки військовозобов’язаних про потребу у постійному догляді.

В Івано-Франківській області викрили ділків, які переправляли чоловіків до країни Євросоюзу. Маршрут вони організували через гірську місцевість в обхід контрольно-пропускних постів.

У Дніпропетровській області затримано блогера із Самарівського району. Він "зливав" у соцмережі пункти базування та напрямки руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.