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30 июня 2026, 17:27

Спецоперация "Опекун": полиция "накрыла" масштабные схемы уклонения от мобилизации в 24 областях

30 июня 2026, 17:27
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

"Комплексная и долгосрочная инициатива полиции направлена на разоблачение схем уклонения от мобилизации и незаконного освобождения от военной службы", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятий расследуются факты подделки документов, медицинских справок и использования фиктивного ухода за родственниками с инвалидностью для получения отсрочок. Речь идет не только о причастности военнообязанных, но и о тех, кто способствует созданию и реализации незаконных механизмов, отметили в полиции.

Основная схема, отметили в полиции, заключается в представлении в воинские части и территориальные центры комплектования поддельных или недостоверных медицинских документов о состоянии здоровья – как собственного, так и близких лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

"Однако по результатам проверок было установлено, что "больные" мужчины или их родственники не обращались в медицинские учреждения, не проходили лечения и обследований, либо по номерам предоставленной медицинской документации помощь действительно получали, но совсем другие люди. Все эти действия получили четкую правовую оценку: от уклонения от призыва до самовольного оставления службы, мошенничества и подделки документов", – добавили в полиции.

В течение 18-26 июня правоохранители провели восьмой этап операции "Опекун".

В рамках этого этапа правоохранители провели 65 обысков.

Мероприятия проходили в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

По их результатам в рамках этого этапа подозрения получили 82 фигуранта. Среди них – военнослужащие, служащие медицинских учреждений и воинских частей, а также жители разных регионов – организаторы и участники схем.

Действия изобличенных лиц квалифицировали по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности ст. 190 (мошенничество), ст. 358 (подделка документов и их использование), ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ст. 336 (уклонение от призыва во время мобилизации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 366 (служебный подлог), ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом), ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Также изъята медицинская документация, с помощью которой военнослужащие и военнообязанные уволились со службы и уклонились от мобилизации и мобильные телефоны.

По данным полиции, всего с начала операции, которая длится с мая 2025 года, проведены уже восемь этапов, подозрение получили 407 фигурантов, 173 обвинительных акта направлены в суд.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили схему, которая, по данным следствия, должна была помочь военнообязанному мужчине получить право на выезд за границу во время военного положения.

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