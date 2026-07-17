14:15  17 июля
СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города
11:23  17 июля
В Киеве мужчина убил владелицу квартиры шваброй и лег спать
10:15  17 июля
На Днепропетровщине во время купания в ставку утонула женщина
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 19:25

В Харькове мужчина сделал сам себя майором, чтобы ездить через блокпосты

17 июля 2026, 19:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове мужчина сделал себя полицейским, чтобы проезжать блокпосты без проблем. Оказалось, он является нарушителем военного учета

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

36-летний мужчина находился в розыске из-за уклонения от мобилизации. Для того чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты, он купил поддельное удостоверение и полицейский жетон. Купил он такие "аксессуары" в интернете и оплатил все криптовалютой.

Муж выдавал себя при майоре полиции. Однако во время очередной проверки правоохранители опознали фальшивку и мужчина сам признался, что это действительно не настоящий документ.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подделка уклонение от мобилизации Харьков
Во Львовской области остановили целый автобус с уклонистом - он купил "билет" в Польшу
17 июля 2026, 13:55
На Киевшине в военной части организовали "продажу" бронирования за 9 тысяч долларов
14 июля 2026, 20:40
В Полтаве мужчина ради отсрочки "сделал детей младше"
14 июля 2026, 19:05
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Россияне ударили КАБом по Харьковщине: среди пострадавших дети
17 июля 2026, 20:35
В Киевской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы
17 июля 2026, 20:30
В Харькове полиция разоблачила мужчину, который выращивал и сбывал каннабис
17 июля 2026, 19:58
В Харькове женщина зарабатывала на продаже данных людей
17 июля 2026, 19:55
"Минус" 25 миллионов долларов: спецназовцы "Омеги" уничтожили вражеский ЗРК "Тор"
17 июля 2026, 19:50
Во Львовской области на мужчину посреди улицы напал прохожий с ножом
17 июля 2026, 19:40
15 лет тюрьмы: жительница Харьковщины "наводила" российские ракеты на оборонные предприятия
17 июля 2026, 18:59
5 лет за решеткой: ВАКС вынес приговор экссудии из Коломыи
17 июля 2026, 18:47
В Харьковскую область дельцы вывозили оружие с прифтонтовых территорий
17 июля 2026, 18:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »