В Харькове мужчина сделал сам себя майором, чтобы ездить через блокпосты

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.



36-летний мужчина находился в розыске из-за уклонения от мобилизации. Для того чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты, он купил поддельное удостоверение и полицейский жетон. Купил он такие "аксессуары" в интернете и оплатил все криптовалютой.



Муж выдавал себя при майоре полиции. Однако во время очередной проверки правоохранители опознали фальшивку и мужчина сам признался, что это действительно не настоящий документ.



Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.