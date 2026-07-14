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14 июля 2026, 20:40

На Киевшине в военной части организовали "продажу" бронирования за 9 тысяч долларов

14 июля 2026, 20:40
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили схему в воинской части в Киевской области. За деньги военнообязанных трудоустраивали для бронирования

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатором схемы оказался начальник штаба воинской части. Он трудоустраивал на должность аккумуляторщика отделение телекоммуникаций информационно-телекоммуникационного узла двух мужчин. Они таким образом должны были избежать мобилизации. За свои "услуги" он получил по 4500 долларов с каждого.

"Полицейские задокументировали получение злоумышленником неправомерной выгоды в обмен на приказ о назначении на должности. Фигуранта задержали. Следователи сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 3 ст. 368 УК). Следствие продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.

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