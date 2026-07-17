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17 июля 2026, 14:20

В Украине выявили 9 случаев малярии: врачи рассказали, как защититься

17 июля 2026, 14:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине с начала года зарегистрировали девять случаев малярии – четыре подтвержденных и пять вероятных

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Все случаи были "привезены" из эндемичных стран. Заболевшие получили необходимое лечение.

В ЦОЗ отметили, что Украина снабжена противомалярийными препаратами более чем на два года.

Малярия передается человеку через укусы самок комаров рода Anopheles, инфицированных паразитами плазмодиями. Возбудитель попадает в организм во время укуса зараженного комара.

Наиболее распространена малярия в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии и тропических регионах Латинской Америки.

Медики отмечают, что опасность заболевания заключается в возможном быстром развитии тяжелых осложнений – поражении мозга, почечной недостаточности и даже смерти без своевременного лечения.

Для профилактики перед поездками в страны с риском малярии рекомендуют:

  • проконсультироваться с врачом,
  • при необходимости принимать противомалярийные препараты,
  • защищаться от укусов комаров – использовать репелленты,
  • носить одежду с длинными рукавами,
  • спать под москитной сеткой.

Напомним, по миру распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Он уже был зафиксирован по меньшей мере в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

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