В Украине выявили 9 случаев малярии: врачи рассказали, как защититься
В Украине с начала года зарегистрировали девять случаев малярии – четыре подтвержденных и пять вероятных
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Все случаи были "привезены" из эндемичных стран. Заболевшие получили необходимое лечение.
В ЦОЗ отметили, что Украина снабжена противомалярийными препаратами более чем на два года.
Малярия передается человеку через укусы самок комаров рода Anopheles, инфицированных паразитами плазмодиями. Возбудитель попадает в организм во время укуса зараженного комара.
Наиболее распространена малярия в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии и тропических регионах Латинской Америки.
Медики отмечают, что опасность заболевания заключается в возможном быстром развитии тяжелых осложнений – поражении мозга, почечной недостаточности и даже смерти без своевременного лечения.
Для профилактики перед поездками в страны с риском малярии рекомендуют:
- проконсультироваться с врачом,
- при необходимости принимать противомалярийные препараты,
- защищаться от укусов комаров – использовать репелленты,
- носить одежду с длинными рукавами,
- спать под москитной сеткой.
Напомним, по миру распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Он уже был зафиксирован по меньшей мере в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.