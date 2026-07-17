Правоохранители хлопочут об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких месяцев мужчина приезжал к знакомой, которой помогал по хозяйству в частном домовладении. Однажды он предложил прокатить на своей машине ее 10-летнего сына. Выехав на окраину населенного пункта, он совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Через некоторое время мужчина снова посетил женщину, и повез ее сына вместе с его 11-летним другом купаться. Следуя на автомобиле к водоему, мужчина совершил действия сексуального характера уже в отношении старшего парня.

Правоохранители задержали фигуранта и уже объявили ему подозрение.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди. Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.