14:15  17 июля
СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города
11:23  17 июля
В Киеве мужчина убил владелицу квартиры шваброй и лег спать
10:15  17 июля
На Днепропетровщине во время купания в ставку утонула женщина
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 13:34

В Белой Церкви семьи пропавших военных просят создать "Пространство Надежды"

17 июля 2026, 13:34
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине длится пятый год полномасштабной войны, и почти нет семей, которых не коснулись боли и потери. В то же время тысячи семей до сих пор живут в состоянии неопределенности, ожидая известия о своих родных – военных, пропавших без вести

В общинах по всей стране создают "Пространства Надежды" – места памяти и поддержки для семей Защитников и Защитниц, чья судьба остается неизвестной. Там люди могут получить поддержку и вместе сохранять веру в возвращение близких.

Однако в Белой Церкви такого пространства до сих пор нет. Семьям предлагают ждать масштабного проекта, реализацию которого планируют через несколько лет. Для людей, которые годами находятся в состоянии ожидания, такие сроки слишком продолжительны.

Как передает RegioNews, семьи без вести пропавших обратились за помощью в Киевскую областную ячейку ГО "Захист Держави". Организация уже зарегистрировала обращение в Белоцерковский городской совет с просьбой поддержать создание "Пространства Надежды".

Инициаторы предлагают выделить место рядом с Белоцерковской районной государственной администрацией по адресу ул. Ярослава Мудрого, 2, и разрешить установку соответствующей инсталляции.

Как отмечают в ОО, цель – открыть пространство до 30 августа, Международный день без вести пропавших, чтобы создать место поддержки для семей, ежедневно ожидающих возвращения своих близких.

Организаторы призывают Белоцерковский городской совет поддержать инициативу, а неравнодушных жителей – приобщиться к его распространению.

Напомним, при поддержке ГО "Захист Держави" во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные Киевская область Белая Церковь обращение пропавшие без вести ГО Захист Держави Пространство Надежды
В Хмельницкой области в ОГА обсудили вопросы поддержки ветеранов
16 июля 2026, 20:30
Точность, сила духа и память Героев: в Виннице продолжается чемпионат Украины по пулевой стрельбе
13 июля 2026, 14:57
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Буковине аферисты выманили у людей более полумиллиона
17 июля 2026, 14:40
Служили оккупантам и воевали против ВСУ: десять боевиков получили по 15 лет тюрьмы
17 июля 2026, 14:38
В Украине выявили 9 случаев малярии: врачи рассказали, как защититься
17 июля 2026, 14:20
СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города
17 июля 2026, 14:15
Во Львовской области остановили целый автобус с уклонистом - он купил "билет" в Польшу
17 июля 2026, 13:55
В Одесской области 29-летнего мужчину задержали за сексуальное насилие над двумя мальчиками
17 июля 2026, 13:40
В Житомирской области иномарка насмерть сбила велосипедиста
17 июля 2026, 13:25
В "Нафтогазе" сменился руководитель: кто временно возглавил компанию
17 июля 2026, 13:15
На Хмельнитчине пьяный водитель катал 18-летнюю девушку на капоте легковушки и врезался в дерево
17 июля 2026, 13:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »