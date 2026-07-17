В Белой Церкви семьи пропавших военных просят создать "Пространство Надежды"

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В Украине длится пятый год полномасштабной войны, и почти нет семей, которых не коснулись боли и потери. В то же время тысячи семей до сих пор живут в состоянии неопределенности, ожидая известия о своих родных – военных, пропавших без вести

В общинах по всей стране создают "Пространства Надежды" – места памяти и поддержки для семей Защитников и Защитниц, чья судьба остается неизвестной. Там люди могут получить поддержку и вместе сохранять веру в возвращение близких.

Однако в Белой Церкви такого пространства до сих пор нет. Семьям предлагают ждать масштабного проекта, реализацию которого планируют через несколько лет. Для людей, которые годами находятся в состоянии ожидания, такие сроки слишком продолжительны.

Как передает RegioNews, семьи без вести пропавших обратились за помощью в Киевскую областную ячейку ГО "Захист Держави". Организация уже зарегистрировала обращение в Белоцерковский городской совет с просьбой поддержать создание "Пространства Надежды".

Инициаторы предлагают выделить место рядом с Белоцерковской районной государственной администрацией по адресу ул. Ярослава Мудрого, 2, и разрешить установку соответствующей инсталляции.

Как отмечают в ОО, цель – открыть пространство до 30 августа, Международный день без вести пропавших, чтобы создать место поддержки для семей, ежедневно ожидающих возвращения своих близких.

Организаторы призывают Белоцерковский городской совет поддержать инициативу, а неравнодушных жителей – приобщиться к его распространению.

Напомним, при поддержке ГО "Захист Держави" во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.