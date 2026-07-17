Атака РФ на Харьковщину: погиб 35-летний мужчина, еще 14 человек пострадали

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 23 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погиб 35-летний мужчина, еще 14 человек получили ранения.

В поселке Высокий погиб мужчина, также пострадали пять человек. В Золочеве ранения получили четверо местных жителей, в Богодухове – трое мужчин. Кроме того, в Харькове травмировался 50-летний мужчина, а в селе Вишневое Старосалтовской общины – 74-летняя женщина.

Медики также оказали помощь двум людям, ранее пострадавшим в результате российских атак: 29-летней женщине из Изюма и 32-летнему мужчине из села Захаровка Волчанской общины.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками – удары пришлись на Киевский, Индустриальный и Холодногорский районы города.

По данным областных властей, враг применил по Харьковщине ракету, БпЛА типа "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, магазины, автомобили, АЗС, объекты предприятий, электросети, учебное заведение и хозяйственные сооружения.

Также в нескольких населенных пунктах возникли пожары на полях с пшеницей и рожью.

Напомним, в ночь на 17 июля РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 130 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5.