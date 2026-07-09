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09 июля 2026, 13:59

Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: суд арестовал сотрудника ГУР

09 июля 2026, 13:59
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Фото: Суспильное Новости
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сотруднику Главного управления разведки Минобороны Владиславу Реуту

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Мужчину подозревают в убийстве 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал за покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Детали дела и обстоятельства преступления устанавливают правоохранители.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Правоохранители объявили подозрение двум задержанным – бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР. По данным следствия, подозреваемые убили Березовскую по ее возвращении в Украину автобусом.

В ГНСУ отметили, что Березовская въехала в Украину 1 июля из-за одного из пунктов пропуска. К моменту прохождения пограничного контроля никаких ограничений для ее въезда не существовало.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

Ермолаев основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

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