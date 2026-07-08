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08 июля 2026, 12:57

ГПСУ объяснила, как подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако попала в Украину

08 июля 2026, 12:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Подозреваемая в совершении покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако Анастасия Березовская законно пересекла государственную границу Украины

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В ГПСУ отметили, что Березовская въехала в Украину 1 июля из-за одного из пунктов пропуска. К моменту прохождения пограничного контроля никаких ограничений для ее въезда не существовало.

Также в ведомстве подчеркнули, что во время проверки не было никаких срабатываний в базах данных, в частности Интерпола, свидетельствующих о ее международном розыске.

В Госпогранслужбе пояснили, что все пункты пропуска Украины подключены к базе данных Интерпола, что позволяет в режиме реального времени проверять находящихся в международном розыске лиц, транспортные средства и документы.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Правоохранители объявили подозрение двум задержанным – бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР. По данным следствия, подозреваемые убили Березовскую по ее возвращении в Украину автобусом.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф".

Предпринимательскую деятельность начал в 1990-х годах. В 1995 году создал компанию "Primus inter pares", которая впоследствии была превращена в торгово-промышленную корпорацию "Алеф".

Корпорация является одним из крупнейших частных бизнес-объединений в Днепре и реализовала ряд масштабных девелоперских проектов, включая торгово-офисные комплексы и жилую недвижимость.

Ермолаев считается одним из самых влиятельных застройщиков Днепра и регулярно входил в рейтинги самых богатых людей Украины по версиям украинских бизнес-изданий.

В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Также он был одним из фигурантов расследования "Батальон Монако", посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживавшим на Лазурном побережье во время полномасштабной войны.

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Украина Заложники ГПСУ Монако пересечение границы бизнесмен Вадим Ермолаев
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